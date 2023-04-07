Филипп Киркоров назвал себя «эльфийским бруталом»

Фото: NEWS.ru

Филипп Киркоров

Изменивший внешность певец Филипп Киркоров на своей странице в социальной сети опубликовал видео с премии «Жара Music Awards». В свет артист вышел в серебристом брючном костюме с жилетной в тон и в белой рубашке. На видео, в частности, он обратился к певице Анне Асти, прежде выражавшей восхищение его внешности. Сам Киркоров назвал себя «эльфийским бруталом».

Скажи им всем, что я красивый. Я — эльфийский брутал, — сказал артист.

Певец продемонстрировал свою фигуру и новый имидж. На видео он предстает с уложенными наверх волосами и коротко подстриженной белой бородой.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин в разговоре с NEWS.ru сказал, что изменение внешности Киркоровым связано с кризисом среднего возраста, когда «дыхание старости и смерти уже ощущается». По его словам, то, что немолодой певец появился на публике разодетый как подросток-неформал, является признаком внезапно проснувшегося экзистенциального ужаса, то есть страха смерти.

Визажист Елена Лукьянова заметила, что Киркоров мог сделать себе круговую подтяжку лица. Она пояснила, что в ходе этой пластической операции кожа натягивается в районе скул и висков ближе к волосам, чтобы лицо «держалось». Эксперт считает, что из-за этого у артиста сейчас «неживая мимика».