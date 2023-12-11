Филипп Киркоров назвал самый любимый слух о себе Киркоров назвал слух про свой сон в барокамере самым любимым

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Про народного артиста России Филиппа Киркорова всегда ходило много слухов. В подкасте блогера Эльдара Джарахова на YouTube певец признался, что среди них есть один, который нравится ему больше остальных — про сон в барокамере.

Слухов много всегда ходило про то, что я сплю в барокамере, — поделился артист.

В том же интервью Киркоров признался, что пик его славы уже прошел. Как заявил певец, ощущение публичного одиночества возникает у каждого артиста, и иногда даже в разгар самых интересных событий, но главное — удержаться на вершине успеха и не катиться вниз.

Ранее Киркоров также сравнил себя с актером театра и рассказал о рождении образа короля российской поп-эстрады. Отвечая на вопрос, не стирается ли из-за шоу его личность, певец подчеркнул, что кто-то получает главные роли, а другим приходится играть в массовке. По словам Киркорова, когда он надевает концертные костюмы, то сразу возвращается в тот образ, который задумал для себя много лет назад и в котором по сей день хочет выступать на сцене.

Также Киркоров признался, что его дети, которые растут без матери, сталкиваются с хейтом в школе из-за звездной фамилии. По его словам, быть отпрысками звезд — это очень непростая миссия.