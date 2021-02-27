Филипп Киркоров назвал будущего победителя шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/3c26dc30-79f7-11eb-98ad-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео НТВ/youtube.com

28 февраля на телеэкраны вышел третий выпуск второго сезона окружённого ореолом таинственности шоу «Маска».

Исполнитель, скрывшийся под маской Белого Орла, для проекта телеканала НТВ перепел хит Филиппа Киркорова «Полетели». Сам певец, председательствующий в жюри, был крайне растроган выступлением. После номера традиционно разгорелись дебаты о том, кто же из знаменитостей стал Белым Орлом.

Это явно театральный актер. Камиль Ларин, это ты? — поинтересовался Александ Ревва.

Регина Тодоренко предположила, что загадочный исполнитель — это актёр Сергей Бурунов, потому что он «умеет петь любыми голосами». Киркоров заявил, что конкурсант обладает мощнейшими вокальными данными, однако не стал гадать, кто именно скрывается под маской. Певец добавил, что считает Белого Орла фаворитом проекта.

Это классный вокалист. Думаю, что перед нами потенциальный победитель шоу «Маска», — дал прогноз Киркоров.

В прошлом выпуске члены жюри разоблачили Черную Пантеру. Ею оказалась бывшая гимнастка Светлана Хоркина.

Ранее шоумен Александр Ревва признался, что не боится своего коллегу по жюри, короля российской эстрады Киркорова, писал NEWS.ru.