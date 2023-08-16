Филипп Киркоров на отдыхе в Греции спел о нежелании возвращаться в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров во время отдыха в Греции спел песню на мелодию из мультфильма «Львёнок и черепаха», в которой признался, что не хочет возвращаться в Россию. На видео, которое артист выложил в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), тут же отреагировали поклонники. Исполнитель успокоил подписчиков, сообщив, что будет вынужден закончить отпуск из-за августовского концерта в Сочи.

Я лежу, что-то там смотрю и смотрю и возвращаться не хочу. Но делу — время, потехе — час. Скоро мои каникулы замечательные заканчиваются. И я покину это райское место. Ох, соскучился я! Но сейчас так хорошо на солнышке... Но один концерт как минимум надо в этом сезоне отыграть. Ай, хорошо! И жизнь хороша, и жить хорошо! — признался Киркоров.

Ранее сообщалось, что поклонники оценили новое тело 56-летнего Киркорова после очередной пластической операции после того, как певец выложил в своем блоге видео подтянутых живота и груди. Поклонники сравнили исполнителя с рэпером Тимати, а также с героем «Загадочной истории Бенджамина Баттона» и с коньяком, который становится лучше с годами. Сам Филипп в подписи к ролику заметил, что обсуждают только лучших.

До этого поклонники отреагировали на слова актера Алексея Панина, который признался в интимной связи с Киркоровым. Под последним постом в блоге певца подписчики просили артиста раскрыть подробности отношений, грозили ему бойкотом и советовали переименовать известную композицию в «Цвет настроения Панин». Сам исполнитель до сих пор не прокомментировал высказывания коллеги.