Фиктивный развод, инсульт, Крым: как сейчас живет певец Вячеслав Малежик

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вячеслав Малежик

Заслуженный артист России Вячеслав Малежик в последнее время перестал заниматься творческой деятельностью и пропал с экранов. Как он живет сейчас, что известно о состоянии его здоровья?

Чем известен Малежик

Вячеслав Малежик родился 17 февраля 1947 года в Москве в семье шофера и учительницы математики. Он окончил музыкальную школу по классу баяна. В 1965 году поступил в МИИТ (с 2017-го — Российский университет транспорта), защитил диплом по кибернетическому синтезу в музыке.

Малежик сотрудничал со многими музыкальными коллективами, но широкую известность получил как сольный исполнитель. В 1967–7969 годах выступал с группой «Ребята», в 1969–1972 работал в составе коллектива «Мозаика». В 1973–1975 годах выступал в составе ансамбля «Веселые ребята».

В 1975 году Малежик стал артистом ВИА «Голубые гитары», в 1977–1986 годах пел и играл в ансамбле «Пламя». В тот же период начал выступать сольно.

Первый сольный альбом Малежика «Саквояж» вышел в 1984 году. В 1987 году он выпустил диск тиражом 2 млн экземпляров.

В 1988 и 1989 годах музыкант стал финалистом фестиваля «Песня года», в 1986–1991 годах вел программу «Шире круг».

Песни композитора исполняли Валерий Леонтьев, Ирина Понаровская, Вадим Казаченко. Малежик записал более 30 альбомов.

Помимо этого, он пробовал себя в качестве писателя: в 2012 году выпустил книгу «Понять. Простить. Принять», с 2013-го по 2015-й издал произведения «Птицы Перелетные», «Снег идет 100 лет», «Портреты», «Герой того еще времени».

Что известно о личной жизни Малежика

Вячеслав Малежик находится в браке с женщиной по имени Татьяна. Она родилась в Донецке, в прошлом актриса.

Артисты познакомились во время гастролей Малежика в Донецке. Пара поженилась в 1977 году, тогда же родился их сын Никита. Женщина оставила карьеру и посвятила себя семье.

Малежик на 10 лет разводился с супругой, чтобы решить квартирный вопрос. Дело в том, что музыкант с женой и сыном жили в небольшой квартире, а когда решили купить новую, то выяснилось, что для этого нужен индивидуальный лицевой счет. В связи с этим Татьяна предложила ему временно расторгнуть брак. Второй сын Иван родился в 1990 году, когда пара была разведена.

«Она начала меня пилить, что надо развестись, чтобы она была квартиросъемщицей одна. Я говорил ей, что это плохая примета. Она настояла, сказала, что может и сама развестись. Жена у меня властная тетка, поэтому мне ничего не оставалось делать», — рассказывал Малежик в шоу «Секрет на миллион».

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Вячеслав Малежик

Почему Малежик внесен в базу «Миротворца»

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Вячеслав Малежик несколько раз ездил туда на гастроли. По этой причине в 2017 году он был включен в базу украинского сайта «Миротворец».

После начала спецоперации музыкант посещал раненых российских военных в госпитале имени Бурденко.

Что известно о состоянии здоровья Малежика

В 2017 году Вячеслав Малежик перенес инсульт. Из-за болезни у него отказали ноги, была потеряна координация. Артист считает, что сам виноват в случившемся, так как слишком много энергии и сил отдавал работе.

«У меня был инсульт после моего концерта в Кремле на 70-летие, на котором я себя сжег со страшной силой», — признался Малежик в программе «Судьба человека».

После того как музыкант оправился от инсульта, он решил обвенчаться с супругой.

Чем сейчас занимается Малежик

17 февраля Вячеславу Малежику исполнилось 76 лет. В прошлом году он принял участие в шестом зоне шоу «Суперстар! Возвращение».

19 декабря артист даст концерт в Москве. Программа называется «Еще раз про любовь».

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