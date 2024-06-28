«Фигура — огонь!»: поклонники оценили фото сестры Харламова в бикини Поклонники сравнили с моделью сестру Харламова Алину после фото в купальнике

Фото: Социальные сети

Алина Харламова

Младшая сестра юмориста Гарика Харламова Алина в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала снимок в бикини во время отдыха в Батуми. Подписчики сравнили 25-летнюю девушку с моделью, подчеркнув, что она совсем не похожа на знаменитого брата. Некоторые посоветовали сестре резидента Comedy Club делать карьеру в шоу-бизнесе. Известно, что у 43-летнего Харламова две младших сестры-близнеца Алина и Екатерина.

Ну ты просто красотка, фигура огонь! Надо идти в модели, делать карьеру в шоубизе! — написала в комментариях подписчица Ирина.

Комментатор Олег отметил, что Алина очень похожа на его третью жену Катерину Ковальчук. В свою очередь другие пользователи задумались о том, где был сделан снимок.

Они с Гариком вместе отдыхают? Он тоже сейчас в горах медовый месяц где-то отмечает, — задалась вопросом поклонница Татьяна.





Ранее Харламов опубликовал кадры с новоиспеченной супругой актрисой Катериной Ковальчук, на которых они смотрят на гору во время летнего отпуска. На кадре знаменитости предстали в халатах на фоне леса и бассейна. Комик уточнил, что они с женой «играют с горой в гляделки». Известно, что 6 июня артисты сыграли свадьбу.

До этого Ковальчук показала подписчикам обручальное кольцо. На снимке девушка правой рукой касается большого букета розовых пионов. На безымянном пальце можно заметить аккуратное украшение.

В начале июня актриса также опубликовала фото возле ЗАГСа и подписала пост сердечком. Для Харламова этот брак стал третьим. Ранее он был женат на актрисе Юлии Лещенко, затем на Кристине Асмус.