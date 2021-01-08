Фигура Сальмы Хайек на фото в купальнике вновь удивила фанатов

https://static.news.ru/photo/c1bcef30-528b-11eb-82d7-fa163e074e61_660.jpg Сальма Хайек Фото: salmahayek/instagram.com

Голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек вновь поразила поклонников своими откровенными фото. В свои годы она необычайно стройна, а ведь звезде 54 года. Серию снимков в купальнике она опубликовала в Instagram.

На кадрах Сальма позирует в воде. На актрисе нет ни грамма косметики, а её сине-зелёный слитный купальник идеально подчёркивает стройные формы. На другом снимке Хайек показывает стойку на руках, вытянув ноги над водой. Пост набрал почти 600 тысяч лайков.

Самая красивая женщина. / Идеальная. В чём твой секрет, Сальма? / Вау! Уважаю за стойку на руках в воде. / Вы только посмотрите на это тело, — восхищаются фолловеры.

В декабре серия пляжных снимков Сальмы также взволновала подписчиков. На снимках актриса в фиолетовом бикини, накидке, соломенной шляпке и солнцезащитных очках сфотографировалась на фоне пальм и океана.

У Хайек есть своя кинокомпания Ventanarosa. Она основана в 1999 году и участвовала в создании множества проектов, среди которых «Дурнушка», «Полковнику никто не пишет» и «Времена бабочек». Фильм «Фрида», произведённый студией, вошёл в конкурсную программу кинопремий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Летом стало известно, что Ventanarosa займётся производством проектов для стримингового сервиса HBO Max. Контракт заключили на два года.

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