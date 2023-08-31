«Фиброз и атрофия»: хирург рассказал об осложнениях после операций Бони Пластический хирург Свиридов: операции Бони агрессивны и травмоопасны

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Виктория Боня

Пластические операции блогера Виктории Бони могут грозить развитием фиброза, искажением мимики и возникновением «лица Франкенштейна», заявил порталу ProZvezd.info пластический хирург Сергей Свиридов. По словам эксперта, Боне было проведено несколько процедур за один раз, что считается агрессивным и травмоопасным методом. Медик также подчеркнул, что стоимость операций в $250 тысяч (около 25 млн рублей) сильно завышена.

Такое количество операций ведет к нарушению трофики, питания окружающих тканей и кровоснабжения. Проходит два-три года, и может возникнуть фиброз, атрофия мягких тканей, и в итоге пациент получает лицо Франкенштейна. Искажается мимика, происходит деформация контуров лица. При этом гибнет часть мягких тканей и ускоряются процессы старения, — считает хирург.

По мнению Свиридова, результат операций Бони будет сомнительным, потому что ранее она была «красивой молодой девчонкой» с правильными скулами и носом. Медик считает, что блогера нужно было отговорить от хирургического вмешательства и установки имплантов.

Если все-таки была произведена ринопластика, ее нос станет кукольным и, скорее всего, защипленным. Платизмопластика ей также не была показана. У нее и так были прекрасная шея и овал лица, — заявил Свиридов.

Доктор также подчеркнул, что в России за подобные вмешательства Боня отдала бы всего 2,5 — 3 млн рублей.

Ранее Боня сообщила о сложностях во время пластической операции по коррекции формы глаз, которую ей провел в Лос-Анджелесе хирург Чиа Чи Као. Модель сообщила, что вся операция затянулась на 14 часов вместо запланированных восьми.

Блогер поделилась с подписчиками своими планами сделать операцию в июле. Боня рассказала, что коррекция формы глаз стоит четверть миллиона долларов, но ей согласились сделать скидку, и конечная стоимость составила $215 тысяч (порядка 20 млн рублей).