«Феерические клоуны»: Собчак высказалась об участниках нового шоу Бузовой

Ксения Собчак раскритиковала новое шоу Ольги Бузовой об отношениях. В принципе, призналась в Telegram журналистка, ничего сверхъестественного от поющей ведущей она и не ожидала.

Бывшая ведущая «Дома-2» взялась теперь за подкаст об отношениях — «Бузова шоу». Гостями шоу становятся только мужчины самых нетривиальных профессий, начиная от стриптизёра и заканчивая астрологом. Собчак, в свою очередь, назвала участников «феерическими клоунами» и сравнила их с бывшими бойфрендами ведущей.

Оказалось, гости в этом подкасте про отношения такие, что Оля на их фоне кажется вполне адекватной. Какие-то феерические мужланы: один — психиатр в венерологическом диспансере, принципиально не планирующий детей, чтобы не платить потом алименты. Другой — стриптизер, у которого партнёр должен закрывать глаза на измены. Проктолог, сообщающий, что мужская полигамия, особенно среди врачей, — это норма, — иронизирует экс-кандидат в президенты России.

В итоге Собчак назвала всех собеседников Бузовой «альфонсами, алиментщиками и абьюзерами».

В принципе, как бывший парень ведущей. Не подкаст, а погружение на дно форумов «Мужского государства». Познавательно, — поиздевалась напоследок журналистка.

Ранее телеведущая Ксения Собчак поспорила с гостем своей программы «Осторожно: Собчак», психологом Вероникой Степановой, из-за её высказываний о прошлом журналистки и составленном психологическом портрете. Знаменитая блондинка была удивлена такому повороту событий.