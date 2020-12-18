Федункив рассказала, как пандемия COVID-19 сказалась на её заработке

https://static.news.ru/photo/b721a050-4135-11eb-8ca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия COVID-19 жёстко отразилась на финансовом положении многих представителей российского шоу-бизнеса. Однако актриса Марина Федункив, известная по сериалу «Реальные пацаны», не стала жаловаться на своё положение и смогла заработать деньги даже в столь сложной экономической ситуации.

По словам артистки, даже в период полного локдауна ей удавалось вести дела так, чтобы рос бюджет.

Не могу сказать, что еле свожу концы с концами, даже во время локдауна у меня были заказы на рекламу в социальных сетях и специальные проекты съёмок через Zoom, — отметила Федункив в беседе с Teleprogramma.pro.

И всё же стоит отметить, что вторая полна пандемии COVID-19 ударила по актрисе куда серьёзнее. Всё лето Федункив вкладывала деньги в запись альбома и съёмки видеоклипа, надеясь, что будут заказы на новогодние корпоративы. Однако ожидания не оправдались.

Ранее NEWS.ru писал, что певец Сергей Лазарев, несмотря на существенное снижение доходов на фоне пандемии коронавируса, продолжает поддерживать свою команду. Об этом рассказал сам артист.

По его словам, его расходы «не только не уменьшились, но даже выросли». Тем не менее он не уволил ни одного человека. Артист исправно платит всем участникам своего коллектива.