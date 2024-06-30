Федункив подняла на смех брак Галкина и Пугачевой Федункив пошутила над «гармонией» отношений Галкина и Пугачевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Марина Федункив

Российская актриса Марина Федункив в шоу «Натальная карта» иронично высказалась о браке юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певицы Аллы Пугачевой. По мнению звезды «Реальных пацанов», союз артистов транслирует «мнимую гармонию».

В рамках шоу ведущая Олеся Иванченко предположила, какой могла быть жизнь Федункив в прошлом. Она допустила, что актриса, возможно, выбрала бы отношения по расчету.

Могла быть женщиной, которая вышла по расчету без любви, играла на публику… Могли быть конфликты, которые прикрывались на людях мнимой гармонией, — сказала Иванченко.

Федункив восприняла информацию со смехом. Она также отметила, что подобное поведение свойственно Галкину в союзе с Пугачевой.

Ты прям сейчас какого-то Галкина описала, — пошутила артистка.

Ранее народный артист РСФСР Сергей Никоненко выразил мнение, что Галкин, публично критикующий Россию после эмиграции, руководствуется в своих выступлениях не идейными убеждениями, а коммерческим интересом. По его словам, высказывания комика о России спонсирует не Запад, как это принято считать, а «олигархи, которым прижали хвост в России, и теперь они гадят». Никоненко допустил, что Галкин осудил СВО и покинул страну вместе с семьей, чтобы спасти свои заграничные счета и недвижимость.