Федосеевой-Шукшиной пригрозили штрафом после кукиша на «Пусть говорят»

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в эфире программы «Пусть говорят» назвала сына Бари Алибасова «подлецом» и «мерзавцем», а также показала ему фигу. Адвокат Алибасова-младшего Александр Бенхин считает, что действия актрисы попадают под статью «Оскорбление», пишет Sobesednik.ru.

После съёмок в «Пусть говорят» можно говорить о статье 5.61 Кодекса административных правонарушений РФ «Оскорбление», то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. В соответствии с кодексом это влечёт наложение штрафа. Штраф за оскорбление в публичном выступлении, как это сделала Лидия Николаевна, весьма суровый: от 30 до 50 тысяч рублей, — заявил Бенхин.

Он считает, что получив исполнительный лист о выплате штрафа, Федосеева-Шукшина не захочет платить «презираемому» ею Алибасову-младшему. В случае отказа, пояснил Бенхин, актрисе грозит арест банковских счетов. Юрист уточнил, что пока Алибасов-младший не подавал иск в суд, но не исключено, что он сделает это в ближайшее время.

Ранее народная артистка РСФСР, актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что она попала в дом престарелых по собственному желанию. Она заявила, что ей в пансионате очень понравилось, после чего она использовала в отношении учреждения слово «санаторий».