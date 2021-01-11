Федосеева-Шукшина высказалась о новом романе Алибасова

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Лидия Федосеева-Шукшина с негодованием прокомментировала новый роман бывшего мужа с молодой помощницей. Виктория Полторацкая младше продюсера на 41 год, но это не мешает «влюблённой» паре выставлять напоказ свои чувства, миловаться в нижнем белье на публику и «сюсюкаться» друг с другом.

По словам Алибасова, роман со своей 32-летней помощницей он завёл, ещё будучи женатым на Федосеевой-Шукшиной. Причём, продюсер уверяет, что искренне любил теперь уже бывшую супругу. Как рассказал Бари Алибасов в эфире программы «На самом деле» на Первом канале , они были вместе полтора десятка лет, жили одной семьёй, объездили всю страну, это невозможно забыть.

Однако Лидию Федосееву-Шукшину такие откровения не устроили. Едва сдерживая слёзы, обманутая мужем актриса назвала его поведение «позором».

Зачем он это делает? Зачем он меня унижает?! — искренне расстроилась артистка, увидев непристойные, по её мнению, ролики.

Дело даже не в самом романе с молоденькой помощницей, которая уверяет, что беременна от пожилого продюсера, а в его возрасте и уважении к ней, считает Федосеева-Шукшина.

Актриса абсолютно уверена, что Алибасов совершает глупость, выставляя напоказ свой новый роман, и относится к этому даже с жалостью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бари Алибасов — младший уточнил, что на самом деле случилось с его отцом. Продюсер напугал родных, когда вызвал скорую и не открыл дверь врачам.