Федосеева-Шукшина рассказала правду о браке с Алибасовым

https://static.news.ru/photo/cb997790-7c4d-11ea-a105-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, почему на самом деле она вышла замуж за Бари Алибасова и как это произошло. По словам актрисы день, когда продюсер отвёл её в ЗАГС, стал для неё полной неожиданностью.

Лидия Федосеева-Шукшина и не думала выходить замуж, но напором Алибасова была приятно удивлена, о чём сейчас ничуть не жалеет. Как оказалось, роман между звёздами длился с 1995 года и Алибасов посчитал вполне логичным узаконить их отношения. Тем более, рассказала актриса в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ , продюсер в жизни совсем не такой, как на экране.

Он весёлый, добрый и очень заботливый, — говорит Федосеева-Шукшина, отмечая, что её очень тронула забота Алибасова о её здоровье.

Актриса до мелочей помнит день, когда познакомилась с Алибасовым, и как после этого он пропал на три месяца на гастрольных турах. Версию злопыхателей о том, что женился на ней продюсер лишь ради пиара, она воспринимает совершенно спокойно.

А почему нет? Что в этом плохо? — искренне удивляется звезда советского кино, намекая, что для неё это тоже неплохой повод напомнить о себе.

Но любовь в их паре всё же есть, уверяет Федосеева-Шукшина, заступаясь за мужа. Нежные и трепетные отношения они поддерживают, даже живя в разных квартирах. Федосеева-Шукшина признаётся, что за долгие годы уже привыкла к одиночеству, ей нравится побыть одной, хотя от светских тусовок, на которые её время от времени выводит муж, она тоже не отказывается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о конфликтных отношениях с Бари Алибасовым. Дочь актрисы на дух не переносит пятого мужа матери и не упускает случая высказать ему всё, что думает.