Федосеева-Шукшина рассказала о своей пенсии

https://static.news.ru/photo/8d1d2548-7c84-11ea-a916-fa163e074e61_660.jpgЛидия Федосеева-ШукшинаФото: Roman Denisov/Global Look Press
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии. Актриса получает 55 тысяч рублей в месяц.
Основная пенсия Федосеевой-Шукшиной составляет 25 тысяч рублей, к этому ей платят прибавку в 30 тысяч.
Я не знаю, как они раньше назывались, «лужковские», сейчас, наверное, «собянинские», — рассказала актриса в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Денег ей хватает, отметила звезда. Дочери ей никогда не помогали, но раза два приезжал с фруктами внук Макар.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, почему на самом деле она вышла замуж за Бари Алибасова и как это произошло. По словам актрисы, день, когда продюсер отвёл её в ЗАГС, стал для неё полной неожиданностью.