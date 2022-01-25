Федосеева-Шукшина рассказала, как попала в дом престарелых

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, почему и надолго ли съехала от дочери в дом престарелых. Новость о том, что актриса покинула квартиру и поселилась в частном пансионате в столице наделала много шуму, пишет «Собеседник».

Федосеева-Шукшина попала в дом престарелых, из которого был госпитализирован в Коммунарку Леонид Куравлёв. В пансионат актриса уехала из соображений безопасности, так как её дочь Ольга, с которой вдова Василия Шукшина живёт в одной квартире, заболела коронавирусом. Как только диагноз подтвердился, семья приняла решение изолировать 83-летнюю Федосееву-Шукшину.

Как рассказала сама актриса, сначала Ольга предложила ей пожить в квартире в Новой Москве, из-за которой Федосеева-Шукшина судилась с бывшим мужем Бари Алибасовым. Но артистка не захотела туда ехать, её выбор пал на частный центр. Но уже в пансионате выяснилось, что актриса всё-таки заразилась коронавирусом, поэтому пансионат также пришлось покинуть и вернуться домой.

Состояние у меня сейчас вполне нормальное, правда, дыхание жесткое, но в легких хрипов нет. Сатурация хорошая — 98, у Оли — 97. Сидим вот теперь с Ольгой вдвоем на карантине. Еду нам приносит доставка. Внучка Аня мне звонила, после карантина приедет к нам в гости. Дочка Маша тоже звонила, она волнуется, предлагает свою помощь, — рассказала Федосеева-Шукшина.

После выздоровления актриса собирается вернуться в частный дом престарелых, чтобы довести до конца восстановительный курс, но оставаться там жить она не собирается, несмотря"хорошую компанию«.

Я там не останусь, это всё-таки не моё. Я смотрела в окно, видела, как старушечки бережно поддерживают друг друга, прогуливаясь по прекрасному парку, как они очищают скамеечки друг другу. Я радуюсь за людей, которые нашли себя там... Но я другой человек, — заявила изданию артистка.

Ранее дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга в беседе с NEWS.ru рассказала последние новости о состоянии матери и заявила, что та «обладает настолько мощным стержнем и характером, что сама ещё кого угодно в дом престарелых сдаст».