Федосеева-Шукшина ответила на слухи о начавшемся остеопорозе Федосеева-Шукшина опровергла слухи о начавшемся остеопорозе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина опровергла слухи о том, что у нее начался остеопороз. В разговоре с KP.RU артистка отметила, что у нее наблюдаются изменения суставов, которые соответствуют ее возрасту. Федосеева-Шукшина уточнила, что сейчас поддерживает здоровье суставов при помощи различных процедур.

Не перестаю удивляться нашим СМИ, откуда они берут эту информацию? Нет у меня никакого остеопороза, есть мои 85 лет и соответствующее этому возрасту состояние суставов, я их сейчас поддерживаю различными процедурами, — пояснила актриса.

Федосеева-Шукшина подчеркнула, что не видела ни одного человека ее возраста, который не страдал бы от боли в суставах. По ее словам, это болезнь старения, которой подвержено все человечество. При этом актриса отметила, что ей «в душе не больше 50 лет».

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина практически не может ходить из-за сильной боли в коленях. По информации канала, который ссылается на прогнозы врачей, состояние артистки будет ухудшаться, поскольку болезнь является необратимой. Кроме того, Mash писал, что рентгенография зафиксировала наличие остеопороза обоих коленных суставов.