Федору Добронравову резко стало плохо перед спектаклем в Москве В Москве отменили спектакль из-за ухудшения здоровья Федора Добронравова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Состояние российского актера Федора Добронравова резко ухудшилось, сообщила пресс-служба Культурного центра ЗИЛ в Москве. Из-за этого был перенесен показ постановки «Ты где-то рядом», в котором актер играет главную роль.

Дорогие друзья, в связи с непредвиденной болезнью и резким ухудшением здоровья народного артиста России Федора Добронравова, к большому сожалению, мы вынуждены на сегодняшний вечер произвести срочную замену спектакля, — заявили сотрудники культурного учреждения.

Добронравов в 62 года активно снимается в российском кино. В 2023 году с ним на экраны вышли фильмы «Праведник», «Гардемарины 1718. Война», «Быть» и сериал «Мастодонт». На следующий год с артистом запланирована премьера ленты «Летучий корабль».

Ранее актриса Татьяна Кравченко в интервью Борису Корчевникову призналась, что пыталась увести Добронравова из семьи, однако они вовремя прояснили отношения между ними. Женщина пояснила, что «чуть-чуть влюбилась в него», потому что «нечистый попутал». Сам Добронравов хранит верность супруге: спустя 41 год брака до сих пор он, по его словам, все еще признается жене в любви. Единственное, что мешает отношениям — напряженный рабочий график, поделился артист.