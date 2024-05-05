Фаворитка шоу «Невеста. Экстра любовь» отомстила холостяку Гецати Певица Меганская возмутилась претензиям Гецати на шоу «Невеста. Экстра любовь»

Фото: vk.com/meganskaya

Ольга Меганская

Фаворитка романтического проекта «Невеста. Экстра любовь» певица и модель Ольга Меганская отомстила Константину Гецати за претензии в рамках последнего выпуска на ТНТ. Героиня не пришла на церемонию после сомнений в ее чувствах.

В смысле он говорит, что не видит взаимности? Зачем я тогда обнимаю незнакомого мужчину? Он просто посмеялся над моими чувствами, манипулировал, — возмутилась девушка.

В последнем выпуске холостяк придумал для потенциальных избранниц необычное испытание. Победитель 18-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ попросил участниц проекта приготовить ему угощения. После этого герой пригласил Меганскую на прогулку в небе.

Фаворитка преодолела страх высоты, пара обнималась во время полета на воздушном шаре. Однако на земле экстрасенс усомнился в искренности чувств девушки, которую довел этим до слез. Звезда сочла это унижением.

Не исключено, что Меганская продолжит бороться за сердце холостяка. Однако претензии Гецати после полета на воздушном шаре, где она раскрыла мужчине свои чувства, задели певицу. Меганская призналась, что ощущает себя использованной. Героиня отказалась участвовать в церемонии, где Гецати оставил для нее свечу. Романтический проект покинула Юлия Верховская.

Ранее 30-летняя звезда шоу «Холостяк» Дарья Клюкина сообщила, что впервые стала матерью. Модель в соцсетях опубликовала фотографию из роддома.