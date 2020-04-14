Фаворит Любови Успенской оказался почти на 40 лет моложе певицы

https://static.news.ru/photo/b2682cf8-7e64-11ea-a942-fa163e074e61_660.jpg Леван Кбилашвили и Любовь Успенская Фото: levano_official/instagram.com

Певица Любовь Успенская призналась, что влюбилась. По её словам, она ждала этого мужчину всю свою жизнь.

Я влюбилась! — написала звезда в своём Instagram.

По данным KP.RU, 27-летний грузинский певец Леван Кбилашвили стал не только другом для Успенской, но и любимым мужчиной.

Он помог исполнительнице пережить страшный скандал с дочерью и расставание с мужем. Звёздную пару не смущает практически 40-летняя разница.

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что после переезда в США её эмоциональное состояние стабилизировалось. Сейчас у неё нет претензий к матери, однако она подозревает, что та наняла человека, который до сих пор следит за ней. При этом девушка показала выписки из больниц, в которых она лежала в прошлом году. В них говорится, что она зависела от каннабиоидных препаратов. У неё хронический шизофреноподобный психоз.

В январе Татьяна Плаксина обвинила мать в истязаниях. Дочь утверждала, что Успенская душила её, запирала на ключ и отправляла на принудительное лечение. Позже девушка заявила, что продюсеры телеканала НТВ надавили на неё, и открестилась от обвинений против матери, писал NEWS.ru.