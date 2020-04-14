Фаворит Любови Успенской оказался почти на 40 лет моложе певицы

Певица Любовь Успенская призналась, что влюбилась. По её словам, она ждала этого мужчину всю свою жизнь.
Я влюбилась! — написала звезда в своём Instagram.
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Он помог исполнительнице пережить страшный скандал с дочерью и расставание с мужем. Звёздную пару не смущает практически 40-летняя разница.
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина призналась, что после переезда в США её эмоциональное состояние стабилизировалось. Сейчас у неё нет претензий к матери, однако она подозревает, что та наняла человека, который до сих пор следит за ней. При этом девушка показала выписки из больниц, в которых она лежала в прошлом году. В них говорится, что она зависела от каннабиоидных препаратов. У неё хронический шизофреноподобный психоз.
В январе Татьяна Плаксина обвинила мать в истязаниях. Дочь утверждала, что Успенская душила её, запирала на ключ и отправляла на принудительное лечение. Позже девушка заявила, что продюсеры телеканала НТВ надавили на неё, и открестилась от обвинений против матери, писал NEWS.ru.
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