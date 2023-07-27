Фаворит Бабкиной ответил на слухи о подаренной ему квартире за 47 млн Рябов назвал бредом слухи о решении Бабкиной подарить ему квартиру в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Помощник российской певицы Надежды Бабкиной Сергей Рябов опроверг слухи о том, что она подарила ему квартиру в центре Москвы стоимостью 47 млн рублей. В комментарии для Woman.ru он назвал такие сообщения бредом.

Что сделала? Подарила? Боже мой, что за бред? — сказал Рябов.

Он также отметил, что привык к такого рода спекуляциям. Рябов удивился, что слухи не появились раньше, так как с Бабкиной он сотрудничает уже три года. Более того, вместе они появлялись на многих мероприятиях и телевизионных съемках.

Меня удивляет то, что пишут, что у них разорвались отношения с Женей Гором. Хотя он на все фестивали всегда с нами ездит, они поют замечательную песню, все время на связи, — добавил он.

Информация о подарке распространилась накануне. Как утверждали в издании KP.RU, певица приобрела 32-летнему экс-фигуристу Сергею Рябову квартиру в центре Москвы стоимостью 47 млн рублей. Еще 10 млн рублей ушло на ремонт. Источники журналистов объясняли ситуацию сближением Бабкиной и Рябова на фоне ухудшения ее отношений с гражданским мужем музыкантом Евгением Гором. Рябов познакомился с певицей через своего знакомого, тогдашнего руководителя театра Бабкиной Антона Собянина. Сама артистка отрицала слухи о своем романе с помощником.