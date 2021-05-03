«Фантастический друг!»: Туриченко-Носорог ответил Ламе-Эйвазову в «Маске»

https://static.news.ru/photo/8c46c9c6-ac58-11eb-acd1-96000091f725_660.jpg Кирилл Туриченко и Юсиф Эйвазов Фото: instagram.com/yusif_eyvazov_official/

Кирилл Туриченко, выступавший в костюме Носорога в шоу «Маска», сделал неожиданное признание в адрес звезды оперной сцены первой величины Юсифа Эйвазова. Артист оказался настолько растроган и потрясён тем, как певец в образе Ламы поддерживал его и даже отчитал жюри, что поделился эмоциями в Instagram.

Туриченко не жалеет, что ушёл с проекта раньше, потому что обрёл такого фантастического друга и получил такую поддержку от зрителей, что чувствует себя абсолютно счастливым человеком.

Мой невероятный друг! Мы не знали, кто под маской, мы просто дружили и поддерживали друг друга. Никто не верил, что такое возможно. Но этот проект стал началом чего-то очень хорошего и доброго! — пишет полюбившийся публике под маской Носорога певец.

Туриченко называет народного артиста Азербайджана невероятным человеком, за которого «держала кулаки» вся страна. Растроганный необычным финалом шоу, в котором Лама во всеуслышание разделил с Туриченко звание финалиста, солист «Иванушек» задел за живое и зрителей.

Я сегодня абсолютно счастливый человек — у меня есть фантастический друг и есть вы!!! Вы, кто верил и верит в меня и в нас! Спасибо, Юсиф, за твою поддержку и твоё большое сердце! — написал артист.

Оперный певец также посвятил публикацию своему другу Носорогу, называя его уникальным певцом.

Мой друг, Носорог! Я не нахожу слов чтобы выразить все свои эмоции , я открыл для себя невероятного Артиста, человека, ты уникальный певец! Поверь, эта дружба которая родилась на этом удивительном проекте, выльется в новые песни, дуэты, новые какие-то горизонты. С совершенно удивительной стороны ты открылся своим поклонникам, и это только начало!!! Спасибо, мой друг это незабываемое время в нашем шоу «Маска»! — от души написал артист, выступлений которого ждут на подмостках всего мира.

Зрители уже оценили эту невероятную дружбу двух масок как самое большое событие проекта. По мнению публики, это самое большое волшебство, которое только может произойти в шоу-бизнесе. «Вы победители оба! Незабываемые выступления! Потрясающие исполнители!», «Юсиф, вы очень благородный человек! Вы разделили свою победу с Кириллом!», «Дружба Ламы и Носорога — моя отдельная любовь этого сезона. Спасибо вам за такие грандиозные номера, такие талантливые вокалисты и искренние хорошие люди. Ждём дуэт», восхищаются в комментариях пользователи.

Как сообщалось ранее, Эйвазов поблагодарил Киркорова за то, что тот вопреки их дружбе проголосовал против него, потому что так он лишний раз доказал, что это шоу самое честное. Но при этом он отругал жюри, потому что он «до трёх часов ночи не мог спать в тот день», когда ушёл Носорог, и рыдал вместе с Кириллом Туриченко.