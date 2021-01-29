Фанаты заподозрили тяжёлую болезнь у облысевшего Мартиросяна

https://static.news.ru/photo/4210a964-62be-11eb-b30e-fa163e074e61_660.jpg Фото: martirosian_official/instagram.com

Гарик Мартиросян дал повод поклонникам заподозрить у него тяжёлую болезнь своим резким изменением внешнего вида. Шоумен облысел и сильно поправился.

Первые слухи о недуге бывшего резидента Comedy Club появились прошлым летом. Мартиросян неожиданно появился на публике без волос, пишет KP.RU. Поклонники заподозрили неладное, а сам он пошутил, что это, мол, его летний вариант причёски. Но лето прошло, а «причёска» так и осталась, что зародило у фанатов новые подозрения.

Мартиросян ходит лысым уже полгода. А в моменты редких выходов в свет видно, что он очень сильно располнел. Совсем шокировал фанатов комик на недавнем дне рождения у Бузовой, куда он пришёл с женой. Облик Мартиросяна настолько изменился, что его было не узнать.

Сам резидент комедийного шоу слухи о своей болезни не комментирует и работает в привычном графике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена юмориста Гарика Мартиросяна Жанна Левина-Мартиросян часто экспериментирует с внешностью и фоторедакторами, а результатами делится со своими подписчиками. В некоторых образах Левина очень похожа на первую леди США Меланию Трамп, заметили подписчики.