Фанаты заподозрили Тимати в измене

https://static.news.ru/photo/76d89d0a-6872-11eb-975b-96000091f725_660.jpg Тимати Фото: timatiofficial/instagram.com

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) своим сообщением в социальных сетях спровоцировал волнение среди фанатов. Юзеры предположили, что знаменитость изменяет свой нынешней возлюбленной.

Исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram видео. В кадре он едет по Майами в машине с открытым верхом и слушает песню бывшей девушки Анастасии Решетовой. Модель в 2019 году родила от него сына Ратмира. В ролике знаменитость ещё и выдаёт фразу: «Всё, Настюх, пока!». По всей видимости, он обращался именно к своей экс-возлюбленной.

Хорошая песня! — отметил рэпер в публикации.

Поклонники принялись интересоваться различными аспектами жизни знаменитости в комментариях. Так, один из пользователей написал: «Зацепила?».

Вероятно, Тимати не совсем понял, к чему был задан этот вопрос. Не исключено, что он подумал именно о песне, поэтому в ответ написал: «Уже как лет семь назад».

Поклонники принялись судачить, что таким образом исполнитель намекнул на начало отношений с Решетовой. Они предположили, что роман с брюнеткой рэпер закрутил в то время, когда его предыдущая девушка модель Алёна Шишкова родила ему дочь Алису.

Тем временем Алисе уже шесть, — написал один из юзеров.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер и музыкант Тимур Юнусов, известный как Тимати, рассказал о причинах ухода из лейбла Black Star, который он сам основал и под брендом которого вёл бизнес на протяжении почти 15 лет.