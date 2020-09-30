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Шоу-бизнес

Фанаты заподозрили рэпера Гуфа в помолвке с моделью Юлией Королёвой

23:35, 30 сентября 2020

Российская модель Юлия Королёва выложила в Instagram фотографии с отдыха на Мальдивах вместе с музыкантом Алексеем Долматовым — рэпером Гуфом. Поклонники предположили, что пара может быть помолвлена.

В аккаунте Юлии Королёвой появился целый ряд постов о её совместном отдыхе с Гуфом сначала в Коктебеле, а затем и на Мальдивских островах. 30 сентября модель опубликовала в Stories фотографию подарка, который сделал ей Гуф — кольца с бриллиантами. Это и дало поклонникам повод подозревать Долматова и Королёву в тайной помолвке.

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