Фанаты заподозрили рэпера Гуфа в помолвке с моделью Юлией Королёвой

Российская модель Юлия Королёва выложила в Instagram фотографии с отдыха на Мальдивах вместе с музыкантом Алексеем Долматовым — рэпером Гуфом. Поклонники предположили, что пара может быть помолвлена.
В аккаунте Юлии Королёвой появился целый ряд постов о её совместном отдыхе с Гуфом сначала в Коктебеле, а затем и на Мальдивских островах. 30 сентября модель опубликовала в Stories фотографию подарка, который сделал ей Гуф — кольца с бриллиантами. Это и дало поклонникам повод подозревать Долматова и Королёву в тайной помолвке.