Фанаты заподозрили рэпера Гуфа в помолвке с моделью Юлией Королёвой

Модель Алёна Шишкова подтвердила слухи о том, что рэпер Тимати изменял ей с Анастасией Решетовой. Это стало причиной разрыва звёздной пары.

Один из подписчиков поинтересовался, действительно ли Решетова увела музыканта из семьи. Они уже летали вместе, когда я была беременна, — написала светская львица в сторис Instagram. При этом она с...