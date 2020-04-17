Фанаты вычислили невесту Александра Гудкова

https://static.news.ru/photo/9d98b0c2-80ad-11ea-b146-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Комик Александр Гудков сообщил, что намерен в скором времени жениться, но имя невесты называть не стал. Однако его поклонники уже вычислили предполагаемую избранницу, кроме того, они уверены, что пара уже сыграла свадьбу в Латвии.

Как сообщает StarНit, избранницей 37-летнего Гудкова, скорее всего, стала 33-летняя Александра Гагаринская из Риги. В соцсетях шоумен не раз публиковал совместные фото, на одном из них Гагаринская даже демонстрирует обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Кроме того, имеются снимки, на которых на берегу моря он позирует в костюме, а она в белом платье.

Как писал NEWS.ru, о предстоящей свадьбе Гудков рассказал в эфире шоу Ксении Собчак. Он сообщил, что уже сделал предложение возлюбленной, но имя её раскрыть отказался. В ответ журналистка пообещала, что проведёт его свадебную церемонию бесплатно, если он всё-таки решится организовать пышное торжество.