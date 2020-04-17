Фанаты вычислили невесту Александра Гудкова

Комик Александр Гудков сообщил, что намерен в скором времени жениться, но имя невесты называть не стал. Однако его поклонники уже вычислили предполагаемую избранницу, кроме того, они уверены, что пара уже сыграла свадьбу в Латвии.
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Как писал NEWS.ru, о предстоящей свадьбе Гудков рассказал в эфире шоу Ксении Собчак. Он сообщил, что уже сделал предложение возлюбленной, но имя её раскрыть отказался. В ответ журналистка пообещала, что проведёт его свадебную церемонию бесплатно, если он всё-таки решится организовать пышное торжество.
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