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Фанаты увидели в юной дочери Олега Табакова копию матери

05:22, 31 августа 2020
Олег Табаков Олег Табаков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Маша Табакова, дочь актёров Олега Табакова и Марины Зудиной, предстала перед поклонниками в необычном «салонном» образе. Вместо распущенных волос 14-летней девочке сделали пышную причёску, она одета в узкое элегантное вечернее платье.

Дочь мэтра снялась для фотосессии журнала #NUMBER ONE magazine. В непривычном образе её показала мать на своей странице в Instagram.

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Если кому-то интересно, какой я была лет в 14–15, то можно это увидеть, — подписала пост Марина Зудина.

Фанаты были в восторге от видеоролика. Они посчитали, что Маша похода на мать взглядом. Некоторые не согласились с общим мнением и отметили, что раньше Маша была копией отца. «Мария лицом походит на папу своего! Я вас молодой помню. На вас больше сын похож!», — написали в комментариях поклонники.

Роман между Мариной Зудиной и Олегом Табаковым начался много лет назад, когда она пришла на работу в его театр. Через десять лет пара узаконила отношения, в браке родились сын Павел и дочь Мария.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Марина Зудина, вдова художественного руководителя МХТ имени Чехова и «Табакерки» Олега Табакова, призналась, что она до сих пор тяжело переживает утрату. Она решила вернуться к съёмкам, чтобы заглушить эту боль.

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