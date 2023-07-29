Фанаты Тейлор Свифт устроили «землетрясение» на концертах в Сиэтле CNN: фанаты Тейлор Свифт вызвали эквивалентные землетрясению толчки на концертах в Сиэтле

Фото: IMAGO/Casey Flanigan/imageSPACE/Global Look Press

Тейлор Свифт

Толчки, произведенные поклонниками американской певицы Тейлор Свифт на концертах в Сиэтле, по силе сравнимы с землетрясением магнитудой 2,3, заявила в интервью телеканалу CNN профессор геологии в Университете Западного Вашингтона Джеки Каплан-Ауэрбах. По ее словам, речь идет о выступлениях артистки на стадионе Lumen Field 22 и 23 июля.

Сейсмолог обратила внимание, что в социальных сетях данное «землетрясение» сравнили с аналогичным случаем, произошедшим в Сиэтле в 2011 году. Тогда зрители футбольного матча между «Сиэтл Сихокс» и «Нью-Орлеан Сэйинтс» спровоцировали схожие толчки. Данное событие прозвали «Звериным землетрясением».

Я собрала данные с обоих концертных вечеров и быстро заметила, что это явно один и тот же набор сигналов. Если я наложу их друг на друга, они будут почти идентичны, — рассказала Каплан-Ауэрбах.

Ранее Мадонна сообщила, что намерена перенести американскую часть мирового турне. По словам певицы, она начнет свои гастроли с европейских стран осенью. Исполнительница также рассказала, что чувствует себя хорошо, и поблагодарила поклонников, поддержавших ее во время болезни.