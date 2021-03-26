Фанаты шоу «Маска» назвали достойных финала участников

https://static.news.ru/photo/cc9adad2-8e42-11eb-bcf8-96000091f725_660.jpg Фото: maskantv/instagam.com

Зрители самого охраняемого проекта НТВ — шоу «Маска» — признались, что с нетерпением ждут воскресенья, чтобы хотя бы немного приблизиться к разгадке личностей скрывающихся под масками участников.

На проекте осталось девять из четырнадцати исполнителей. К этому моменту выбыли Чёрная Пантера, Ананас, Пингвин, Банан и Розовая Пантера. Ожидая конца шоу, поклонники называют имена участников, которые, по их мнению, больше всех достойны дойти до финала.

Финалистами должны стать Лама, Неваляшка, Змея и Белый Орел. Желаю Ламе победы, — написал один из фанатов в официальном аккаунте шоу в Instagram.

Другие с нетерпением ждут выступления Зайца и Змеи. При этом некоторые предполагают, что в костюме последней выступает или Полина Гагарина, или Светлана Лобода.

Как писал NEWS.ru, зрители шоу «Маска» подозревают, что вместо Ольги Бузовой на сцену выходил кто-то другой. Поклонники проекта аргументируют это тем, что участница в костюме Розовой Пантеры была выше телеведущей, да и пела она «не своим голосом».