Фанаты Шатунова устроили трансляции и фотосъемки с телом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поклонники певца Юрия Шатунова повели себя неэтично во время прощания с артистом в траурном зале Троекуровского кладбища. Некоторые пытались фотографировать тело артиста или снимать его на видео, несмотря на возражения и просьбы охраны. Нашлись и те, кто устроил онлайн-трансляцию у гроба, чтобы показать своим родным тело умершего певца. В Сеть попали фото и видео с церемонии, на которых видно, что охрана пыталась препятствовать съемкам.

Такая разная скорбь на похоронах Юры Шатунова. У одних розы в глаза, у других — онлайн-трансляция. Народ продолжает снимать портреты покойного Шатунова крупным планом, хотя охрана уже буквально бьёт по рукам, — пишет Telegram-канал «НеМалахов».

Как оказалось, за время церемонии прощания к народному любимцу пришли от 40 до 100 тысяч фанатов. Некоторые занимали очередь с ночи, чтобы возложить цветы к гробу. В основном приносили белые розы, в честь одноименной песни артиста. Поклонники, стоя в очереди, пели хиты Шатунова и не расходились, несмотря на жару.

Вдова солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Светлана не пришла на церемонию прощания с покойным мужем, так как она «непубличный человек». Об этом сообщил директор музыканта Аркадий Кудряшов во время гражданской панихиды.