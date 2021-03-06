Пугачёва с балкона своего замка поздравила приехавших к ней фанатов

https://static.news.ru/photo/90817be6-7f6a-11eb-b058-96000091f725_660.jpg Фото: maxgalkinru/instagram.com

В подмосковный посёлок Грязь, где находится замок Аллы Пугачёвой и её супруга шоумена Максима Галкина, съехались поклонники певицы со всей России. Облачившись в жёлтые шарфы, почитатели таланта Примадонны поздравили её с праздником весны, который отмечается в первое воскресенье марта, и устроили маленький концерт. Исполнительница наблюдала за действом с балкона, а муж снимал всё происходящее на смартфон.

Фанаты Аллы Борисовны пришли не с пустыми руками и принесли любимой звезде подарки, среди которых были не только цветы и гостинцы, но и портрет Пугачёвой.

Алла Пугачёва — бог наш и кумир. Она своим искусством завоевала мир, — скандировали собравшиеся.

Пугачёва отмечает праздник весны каждый год. Она очень любит эту традицию. Однако в 2020 году её пришлось нарушить из-за болезни, но в этот раз любители творчества певицы решили наверстать упущенное. Примадонна в свою очередь поблагодарила свой фан-клуб и обратилась с балкона к толпе.

В этот день всегда метель. Можно загадывать желание и просить силы небесные озвучить приказание: «Весну разрешаем!», — сказала Пугачёва.

При этом фанаты заставили Пугачёву сбежать с торжества по случаю 83-летия своего друга, модельера Вячеслава Зайцева, практически не притронувшись к еде. Кутюрье из-за убытков, которые терпит его дом, решил подзаработать и, воспользовавшись днём рождения, пригласил на него поклонников Аллы Борисовны. «Билет» на встречу стоил 15 тысяч рублей. Фанатам Примадонны пообещали разговор с артисткой, а также совместные фото. В итоге поклонники не оставляли в покое Пугачёв и, не выдержав, она решила уйти с вечеринки.

А вот супруг Аллы Борисовны в воскресенье решил поздравить всех женщин с наступающим 8 Марта. Галкин сопроводил пост фотографией любимой, но поклонники не узнали на ней Примадонну. Поклонники сразу же забеспокоились и начали интересоваться, почему певица выглядит такой похудевшей, писал NEWS.ru.