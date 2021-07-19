Менеджера МакSим призвали выпустить «посмертный» альбом певицы

Один из фанатов МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) в Instagram призвал её менеджера Маргариту Соколову выпустить «посмертный» альбом певицы, «если что-то случится». До этого представительница артистки просила перестать «лезть под кожу и задавать некорректные вопросы», пригрозив отключением комментариев.

Очень жаль. Маргарита, если даже с МакSим что-то случится, выпустите, пожалуйста, тогда её посмертный альбом с новыми песнями, которые она ещё не выпускала, — написал один из пользователей соцсети под последним постом Соколовой.

Другие поклонники в ответ «накинулись» на комментатора. «Могут же комментарии закрыть. Как вы вообще додумались такое написать?», «Зачем такое писать? Просто остановись, из-за тебя сейчас будем молча сидеть без комментариев», «Бездушное существо», отреагировали подписчики.

Комментатор однако отметил, что не желает смерти МакSим и вовсе не со зла это написал.

Просто попросил Маргариту, чтобы команда МакSим не прекращала нас радовать песнями Марины в случае её смерти, — заключил он.

Ранее менеджер певицы передала NEWS.ru слова врачей о состоянии певицы. В минувшие выходные о здоровье артистки было много слухов. Представители МакSим подчёркивали: вся достоверная информация появится в понедельник, 19 июля.

Уже месяц, с 19 июня, 38-летняя певица Марина Абросимова, известная как МакSим, находится в состоянии искусственной комы. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией (показатель насыщения крови кислородом)».