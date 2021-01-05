Фанаты приняли Прилучного после операции за бойфренда Бузовой

https://static.news.ru/photo/17131fd0-4f9a-11eb-8432-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Поклонники актёра Павла Прилучного приняли его за молодого человека телеведущей и певицы Ольги Бузовой Давида Манукяна, на которого, как им показалось, он стал похож из-за перенесённой недавно операции на лице.

Фотографию Прилучного в новом облике выложила в своём Instagram актриса Любовь Аксёнова. На ней актёр предстал после операции на лице, которая была сделана ему из-за травм, полученных при избиении в Калининграде.

Вышла новая история из жизни Игоря Соколовского, — подписала совместное фото с Прилучным Аксёнова.

Поклонники отметили, как ощутимо изменилась внешность актёра. Некоторые заявили, что «глаза будто не его», другие же обратили внимание на выразительный нос и шрам на губе. Часть фанатов заметили, что «мажор уже не тот».

А я подумала, что это парень Бузовой, — написала одна из подписчиц Аксёновой.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Павел Прилучный впервые прокомментировал своё избиение в ночном клубе Калининграда. Он призвал подписчиков не доверять информации о произошедшем, которая публикуется в Сети.

Позднее актёр уже удивлял поклонников резкой сменой имиджа. Так, незадолго до Нового года Прилучный опубликовал видео, на котором его бреют налысо.