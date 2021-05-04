Фанаты приняли причёску Валерии за фальшивую накладку

https://static.news.ru/photo/32453a66-ad57-11eb-89a7-96000091f725_660.jpg Валерия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фанаты певицы Валерии заподозрили неладное с её постоянной неменяющейся причёской. Публика считает, что невозможно столь продолжительное время ходить с совершенно одинаковой укладкой, о чём и написали в соцсетях.

Поводом для такого рода рассуждений послужило фото, опубликованное Иосифом Пригожиным с обеда по случаю крещения внучки певицы Селин. Помимо поздравлений счастливым родителям девочки, подписчики стали обсуждать и внешность звёздной бабушки.

Неменяющийся несколько лет подряд образ артистки навёл публику на мысль, что Валерия носит парик.

«Мне вот любопытно знать: у Валерии прическа к голове приклеена? Ну потому что невозможно нормальной женщине с одним и тем же причесанном жить», «С недавних пор у нее парик, неужели не видишь?», «Накладка, видно же!», приходят к одному и тому же выводу в комментариях пользователи.

Помимо этого поклонники засыпали звёздное семейство вопросами, какое имя было дано девочке при крещении. Но ответа так и не последовало.

Как сообщалось ранее, сын певицы Валерии Арсений Шульгин со своей женой Лианой покрестили четырёхмесячную дочь Селин. В роли крёстных выступила сестра Лианы и друг Арсения. Валерия и её муж Иосиф Пригожин присутствовали только на обеде по случаю крестин.