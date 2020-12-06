Фанаты позавидовали сыну Максима Галкина, учившего отца кататься с горки

Максим Галкин вызвал умиление и зависть у фанатов, опубликовав видео, где его сын Гарри катается с горки. Мальчик учит правильно кататься на картонке и отца.
На сыне Примадонны и юмориста — фирменная зимняя шапка и добротный пуховый костюм. Развлекается ребёнок во дворе родительского особняка. Максим Галкин уточняет у сына, катался ли он с ближайшего склона. Мальчик отвечает, что есть место лучше, для этого надо пройти подальше.
Мальчик садится на картонку и быстро и ловко скатывается с горы в то время, как звёздный папа поскальзывается на льду и едва не летит с пригорка кубарем.
Обычная семейная сцена очень растрогала поклонников. Подписчики обратили внимание на то, сколько времени уделяет детям Галкин и как он с ними возится. «Действительно, при всей медийности из Галкина получился удивительно хороший отец!», «Эх, мне бы такого папку! Завидую малышам!», написали фанаты в комментариях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что младшая дочь певицы Аллы Пугачёвой и шоумена Максима Галкина Лиза похвасталась новой причёской. Она предстала перед поклонниками звёздной семьи с роскошными белокурыми кудряшками, струящимися по плечам.