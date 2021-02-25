Фанаты полагают, что экс-жених Бузовой сделал липосакцию

Убитый горем из-за расставания с Ольгой Бузовой Давид Манукян сделал липосакцию. Так считают поклонники исполнителя.
Фанаты уверяют, что Дава лёг под нож хирурга, чтобы скорректировать свою фигуру,
Сейчас Манукян восстанавливается после операции, его навещают близкие родственники, друзья и неизвестная девушка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Давид Манукян попал в больницу, где ему провели операцию. На коротком видео, которое блогер разместил в своём Instagram, он предстал с повязкой на голове и под подбородком. При этом он не уточнил причину своего состояния.
Позднее он обратился из больничной палаты к поклонникам. Рэпер вышел в Сеть посреди ночи с перебинтованной головой, чем очень встревожил фанатов. Он рассказал, что остался в палате один и скучает по общению. А также добавил, что ему сделали плановую операцию, не особо серьёзную, поэтому волноваться не о чем. Манукян добавил, что рассказать о том, что с ним происходит, решил только из уважения к аудитории.
Бузова и Манукян расстались после того, как они 8 января сыграли свадьбу на Мальдивах. Стоит подчеркнуть, что заключение брака на Мальдивах не имеет в РФ юридической силы.