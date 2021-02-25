Фанаты полагают, что экс-жених Бузовой сделал липосакцию

Фанаты уверяют, что Дава лёг под нож хирурга, чтобы скорректировать свою фигуру, пишет MK.RU. По словам одной из пациенток больницы, музыкант сделал липосакцию спины, подбородка, а также лифтинг нижней части живота.

Сейчас Манукян восстанавливается после операции, его навещают близкие родственники, друзья и неизвестная девушка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Давид Манукян попал в больницу, где ему провели операцию. На коротком видео, которое блогер разместил в своём Instagram, он предстал с повязкой на голове и под подбородком. При этом он не уточнил причину своего состояния.

Позднее он обратился из больничной палаты к поклонникам. Рэпер вышел в Сеть посреди ночи с перебинтованной головой, чем очень встревожил фанатов. Он рассказал, что остался в палате один и скучает по общению. А также добавил, что ему сделали плановую операцию, не особо серьёзную, поэтому волноваться не о чем. Манукян добавил, что рассказать о том, что с ним происходит, решил только из уважения к аудитории.

Бузова и Манукян расстались после того, как они 8 января сыграли свадьбу на Мальдивах. Стоит подчеркнуть, что заключение брака на Мальдивах не имеет в РФ юридической силы.