Фанаты опубликовали архивное фото всех внуков Пугачёвой

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Красивая архивная фотография старшей дочери Аллы Пугачёвой Кристины Орбакайте и всех её детей появилась на фанатской страничке Примадонны в соцсети. Компанию им составила сноха дочери великой певицы, 23-летняя модель Алёна Краснова, жена Никиты Преснякова.

Кристина с семьёй, — подписали поклонники снимок, размещённый в Instagram.

На снимке Орбакайте в красивом красном платье стоит в окружении сыновей Никиты и Дени, а также дочери Клавы, которых она родила от разных мужей. Сейчас старшая дочь Пугачёвой счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым, с которым большую часть времени проводит в своём доме в США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что девятилетняя внучка Аллы Пугачёвой Клавдия Земцова пошла по стопам матери и бабушки и записала первый трек. Его можно услышать на многих платформах. Девочка и раньше занималась пением, но в основном пела вместе с мамой в кулуарной форме. К слову, с возрастом Клавдия всё больше становится похожей на Орбакайте.