Фанаты оценили образ Пугачёвой на снимке с Юдашкиной

https://static.news.ru/photo/0c146752-7951-11eb-8e97-96000091f725_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алла Пугачёва впервые вышла в свет и показала, как она выглядит сейчас. Певица побывала в гостях у семьи Юдашкиных.

Примадонна запечатлелась с женой модельера, на ней свободная блуза и брюки в полоску. Пугачёва сменила привычные кудри на молодёжное удлинённое каре с чёлкой.

Фото певица подписала словами благодарности за настоящих друзей. В новом виде артистка выглядит моложе жены модельера, хотя уступает ей в годах. Фанаты единодушно признали, что сейчас Пугачёва выглядит гораздо эффектнее, чем даже в молодые годы.

Поклонники ахнули, увидев новый образ артистки. Они признали, что Пугачёва выглядит шикарно и даже смотрится моложе своих лет. Подписчики осыпали певицу комплиментами.

С новой прической, как девочка«, «Выглядят шикарно», «Обалдеть от Аллы Борисовны, неиссякаемый идеал для меня», «Без парика прям другой компот», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина в деревне Грязь в Подмосковье стоит порядка $10 млн. Площадь особняка Примадонны составляет 2,3 тысячи квадратных метров.