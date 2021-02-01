Фанаты не узнали Лепса в красных очках на прощании с Лановым

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Фанаты не узнали певца Григория Лепса на прощании с артистом Василием Лановым. Поклонники не сразу смогли опознать на фото любимую знаменитость.

В Сети появились кадры, где исполнитель идёт по улице вместе с художником Никасом Сафроновым. Лепс одет в чёрное пальто, такого же цвета джемпер, его образ дополнили очки с красными стёклами.

Художник оделся скромнее, без ярких деталей в образе. На нём серое пальто и шарф на пару оттенков темнее верхней одежды.

Впрочем, фанаты обратили внимание на то, что певец на снимке не похож сам на себя. Многие заметили, что длинная стрижка не совсем подходит артисту. Некоторые даже сравнили музыканта с «бабушкой».

Это кто рядом с Сафроновым? Это Лепс? Еле узнал. Что за бабушка?, — писали комментаторы в Сети. Их слова передаёт «Экспресс газета».

Далее пользователи вернулись к обсуждению стрижки певца. Многие высказали мнение, что ему стоило бы постричься, хотя об аналогичной стрижке Сафронова никто ничего не сказал. Часть юзеров также заметила, что несмотря на тот факт, что художник старше артиста, на снимке они выглядят как ровесники.

Напомним, актёр театра и кино Василий Лановой умер 28 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Вместе с супругой Ириной Купченко он был госпитализирован в начале месяца. В последний день ему резко стало хуже, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Мэтр запомнился зрителям ролями в культовых советских картинах: «Алые паруса», «Иду на грозу», «Офицеры», «Анна Каренина», «Война и мир».

Ранее NEWS.ru писал, что народного артиста СССР, актёра театра и кино Василия Ланового 1 февраля похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Ранее, в понедельник, состоялась церемония прощания с артистом и театральным педагогом.