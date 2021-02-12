Фанаты Началовой похищают бутоны с принесённых на могилу букетов

https://static.news.ru/photo/62af90c8-6dd0-11eb-a0fe-96000091f725_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Xinhua/Global Look Press

Фанаты певицы Юлии Началовой, умершей в 2019 году, начали срезать бутоны с принесённых на её могилу букетов на Троекуровском кладбище Москвы. Поклонники верят: благодаря этому они смогут «подзарядиться» грацией и обаянием.

Кроме того, поклонники покойной артистки приходят с различными талисманами, которые также «заряжают» от могилы, пишет KP.RU.

При этом почитатели таланта Началовой игнорируют многочисленные просьбы её близких и прежде всего родителей, которые призывают не святотатствовать на кладбище. Они просят оставить в покое их дочь хотя бы после смерти.

Известной исполнительницы не стало 16 марта 2019 года. Она скончалась в возрасте 38 лет от заражения крови, которое привело к остановке сердца. Незадолго до этого певица натёрла ногу и случайно заработала гангрену.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, лечащий врач певицы артистки Василий Шуров назвал её смерть «идиотской цепью случайностей». Та до последнего отказывалась от операции на ноге, поражённой гангреной, так как привыкла терпеть боли, когда у неё была подагра.