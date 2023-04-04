Фанаты МакSим объявили войну концертному директору певицы Фанаты МакSим пожаловались в трудовую инспекцию на концертного директора певицы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова)

Поклонники российской певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) обратились в трудовую инспекцию с жалобой на ее концертного директора Павла Назарова, сообщает Telegram-канал Mash. Фанаты утверждают, что мужчина заставляет выступать исполнительницу в больном состоянии, и хотят добиться отстранения мужчины с должности.

Как призналась одна из поклонниц, последние выступления певицы в Твери и Сочи дались ей с особым трудом, она еле стояла на ногах. Она возмутилась, что выступление в концертном комплексе «Роза Холл» продлилось целых 20 минут, тогда как о состоянии МакSим все было понятно с ее первого выхода.

Я бы очень хотела, чтобы у Марины появился новый концертный директор, потому что этот директор работает всего лишь год, но уже столько косяков — он выпускает артиста в таком состоянии, в котором он не должен выступать. Он видит артиста, он ее тащит на сцену, — сказала девушка.

Она убеждена, что Назаров насильно заставлял исполнительницу выходить на сцену. Поклонники МакSим требуют независимого проведения медобследования певицы.

Ранее концертный директор сообщил о переносе гастрольного тура МакSим из-за ее состояния. По словам Назарова, исполнительница всегда уважает мнение фанатов и надеется на их понимание. Назаров заявил, что команда МакSим делает все возможное, чтобы она выступала с максимальным комфортом.

Позднее Назаров рассказал, что PR-менеджер певицы Яна Богушевская предъявила обвинения организаторам гастрольного тура в попытке мошенническим способом «нажиться» на исполнительнице. Он отметил, что не согласен со словами Богушевской и настаивает на публичном разбирательстве.