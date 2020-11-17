Фанатов Фриске возмутили колокольчики и мишура на могиле певицы

https://static.news.ru/photo/fe28a940-2884-11eb-9548-fa163e074e61_660.jpg Жанна Фриске Фото: Juliya Khanina/Russian Look/Global Look Press

Фанаты Жанны Фриске возмущены тем, как кто-то украсил могилу певицы колокольчиками, бусами и мишурой на Николо-Архангельском кладбище. Некоторые поклонники откровенно считают, что таким образом кто-то издевается над памятью артистки.

Одна из поклонниц Фриске сравнила надгробие с витриной магазина, на которую памятник стал «смахивать» больше, чем на место упокоения эстрадной певицы.

Неоновой подсветки не хватает только, а манекен уже есть — это я про нелепую скульптуру, — приводит слова возмущённой почитательницы таланта артистки «Экспресс-газета».

Охранники кладбища уверяют, что так могилу певицы украшают каждый год и ничего страшного в этом они не видят. Издание сообщает, что блюстители кладбищенского порядка только разводят руками, когда им задают вопросы про нелепые украшения на могиле известной певицы.

Жанна Фриске умерла от рака мозга в 2015 году. У неё остался маленький сын Платон, который сейчас живёт с отцом Дмитрием Шепелевым и его новой спутницей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Шепелев, воспитывающий сына Платона от брака с покойной певицей Жанной Фриске, в настоящий момент находится в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой.