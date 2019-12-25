https://static.news.ru/photo/8668c456-26de-11ea-bc57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Продюсер Максим Фадеев рассказал о запуске шоу «Город на город», аналогов которого нет в мире, в котором будут соревноваться геймеры из разных городов России. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на интервью продюсера для программы «Просто о сложном».

У нас есть флагманское шоу, которое называется «Город на город», сейчас мы его делаем. Огромный, 12-метровый трейлер приезжает в город, например в Курган, откидывает верх, и там — огромный экран. Все геймеры города приходят в центр города, на экране выведена какая-то новая, мощная компьютерная игра. Мы ищем лучшего геймера города, потом едем в Свердловск (Екатеринбург), Челябинск и так далее, выясняем, кто у нас лучший геймер. Потом начинаем рубиться город на город, — привели слова Максима Фадеева в ТАСС.

Он добавил, что если проект будет иметь успех в России, то шоу может появиться на мировом телевидении.

Мы это зарегистрировали, и если получится сделать это на российской платформе, то мы запустим это и по миру, — процитировали Максима Фадеева в ТАСС.

Павильоны для съёмок уже готовы. Они находятся на территории Московской области, отметил ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Максим Фадеев работает над запуском крупного детского шоу «Улица волшебников, 13». Суть проекта заключается в том, что «волшебник» приходит к ребёнку и решает какую-то проблемы в его жизни.