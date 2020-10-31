Фадеев вступился за дочь телеведущего после скандала на «Голосе»

https://static.news.ru/photo/dbac4900-1c11-11eb-b6d1-fa163e074e61_660.jpg Масим Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagram.com

Продюсер Максим Фадеев на своей официальной странице в социальной сети обнародовал видеозапись, на которой высказал собственное мнение относительно скандала на шоу «Голос» с дочерью ведущего Первого канала Анастасией Будниковой.

Композитор подчеркнул, что с Первым каналом у него плохие отношения, поэтому его мнение объективно.

Однако музыкант заметил, что у Будниковой великолепный и тонкий музыкальный вкус. Она пела, как сказал продюсер, филигранно, поэтому он сам взял бы её в проект, если бы был одним из судей. Фадеев считает, что девушку правильно взяли в проект.

Она заслуживает звания «музыкант», потому что она пела очень музыкально, и не важно, кто у неё папа и какую должность он занимает. Она очевидная личность, — заявил продюсер в Instagram.

Ранее СМИ сообщили, что партия «Коммунисты России» потребовала у Первого канала закрыть шоу «Голос». Авторы обращения попросили телеканал создать другую программу, полностью поменяв принципы как отбора конкурсантов, так и подбора жюри.

Поводом стал скандал с одной из участниц — Александрой Будниковой, дочерью ведущего Первого канала Романа Будникова. Представители шоу-бизнеса и зрители шоу увидели в этом признаки блата.

Как передавал NEWS.ru, «Коммунисты России» захотели пропиариться на «Голосе» и раздули скандал на ровном месте, с таким заявлением выступил продюсер Игорь Матвиенко.