Фадеев раскрыл секрет похудения на 100 кг

https://static.news.ru/photo/c90e2f52-bd84-11ea-84ad-fa163e074e61_660.jpg Макс Фадеев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Макс Фадеев рассказал о методике, которая помогла ему сбросить центнер лишнего веса. Она не требует никак х затрат, уверяет продюсер.

Вес Фадеев сбросил не за один раз, а избавлялся от килограммов постепенно — по восемь в месяц. Он не принимал специальные лекарства для похудения, не отказывался от большинства продуктов, поделился способом похудения Фадеев в своём личном блоге.

И для того, чтобы похудеть, как продюсер, много денег не надо. Всё, что нужно — вода определённой температуры и ряд продуктов, которые можно есть, при этом ни в чём себе не отказывая. Но для начала придётся сдать анализы, чтобы понять, что с гормонами.

Если с ними всё в порядке — считайте, что вы похудели. Если есть сбой, надо будет выровнять гормональный фон и после этого заняться похудением, — пояснил музыкант.

Подробную схему методики Фадеев пообещал выложить в ближайшие две недели. Продюсер в заключение выразил удивление, что новость о его похудении стал настолько популярной и вызвала жаркие споры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Максим Фадеев ответил на грубый комментарий подписчицы в соцсети с советом «перестать жрать». Он последовал после того, как продюсер, сбросивший 100 кг, разместил в Сети свой портрет с подписью.