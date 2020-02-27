https://static.news.ru/photo/e9b8e14c-5958-11ea-9d93-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagram.com

Певец Александр Панайотов сможет достойно представить Россию на песенном конкурсе «Евровидение». У него отличный голос и внешние данные, поэтому он является идеальной кандидатурой. Об этом заявил продюсер Максим Фадеев.

Пусть участвуют те, кто ещё не стал «большим», зачем туда отправлять звёзд? Это просто детский сад. Туда должны ехать простые представители нашей страны, молодёжи, модные исполнители. Панайотов — хороший выбор! Прекрасный певец, красивый парень, он не опозорит нашу страну, — заявил музыкант в интервью РИА Новости.

По его словам, это лучше, чем если страну будет представлять один и тот же артист. Панайотов, по его мнению, очень достойно держится на публике и поэтому его успех очевиден.

У него есть достоинство, поэтому совершенно не стыдно представить его стране. Прекрасный выбор, прекрасный голос, — заключил Фадеев.

Ранее СМИ сообщили, что Панайотов победил на внутреннем отборе на вокальный конкурс «Евровидение», который пройдёт в голландском Роттердаме. Непосредственное участие в выборе композиции якобы принимал продюсер артиста — Григорий Лепс.

Сам Панайотов заявил, что эти сообщения являются фейком. Единственный источник, которому стоит доверять в этом вопросе, — это Первый канал, пояснил артист. Панайотов добавил, что догадывается о том, кто стоит за этими вбросами, однако конкретных имён не назвал, писал NEWS.ru.