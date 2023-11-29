Фадеев обратился к силовикам после пранка с Наргиз Закировой Фадеев обратился к ФСБ с требованием проверить деятельность дяди Наргиз Закировой

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем Telegram-канале обратился с ФСБ и МВД с просьбой проверить деятельность дяди его экс-подопечной Наргиз Закировой — Фарруха Закирова. Фадеева возмутили слова Наргиз, которые она произнесла во время пранка в «Шоу Вована и Лексуса». Певица заявляла, что является патриотом США и намерена сжечь российский паспорт своего мужа, когда тот получит гражданство Узбекистана. Продюсер считает, что родственнику Наргиз нельзя гастролировать в России после слов его племянницы.

Есть один вопрос, который я хочу поднять публично. Этот Фаррух Закиров, который «крышует» весь беспредел, который творит его племянница, оказывается, активно гастролирует по Российской Федерации и зарабатывает здесь деньги. <...> В связи с этим я публично обращаюсь к МВД и ФСБ России с просьбой обратить внимание на концерты дяди Наргиз Закировой на территории нашей страны, — написал Фадеев.

Продюсера удивило, что Наргиз приняла блогера Макса Комикадзе за реального президента Украины Владимира Зеленского. Фадеева возмутило, что экс-подопечная просит, чтобы ее имя написали на ракетах, которыми якобы будут бомбить Донецк. Он расценил эти слова как экстремизм и призыв к массовым убийствам. Также его возмутили слова в адрес властей Узбекистана.

Я все время задавал себе вопрос: как можно жить в мусульманской стране, плюя на тех людей, среди которых ты живешь? В этом пранке она оскорбляет узбеков, свою страну и даже Президента Узбекистана. Как это возможно? Почему ей все это сходит с рук? Теперь, посмотрев программу, мне, как и вам, понятно, что за этим всем стоит ее дядя Фаррух Закиров, — заявил продюсер.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить Закирову на финансирование терроризма. Также он заявил, что певицу необходимо признать иноагентом.