«Дешёвые подделки»: Фадеев оценил премию МУЗ-ТВ

https://static.news.ru/photo/78f96f18-c9b8-11eb-bf63-96000091f725_660.jpg Максим Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagram.com

Среди музыкантов когда-то встречался один фрик, а сейчас среди фриков увидишь одного музыканта, написал российский продюсер Максим Фадеев на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков о премии телеканала МУЗ-ТВ. Он отметил, что сегодня не модно быть умным, уникальным в своих идеях. По его словам, настало время копий, «обычных, дешёвых подделок под настоящее!».

Но это время очень быстро уходит! Это как молекулярная кухня, ешь вроде селёдку, а вкус клубники. Интересно, но быстро надоедает и хочется обычной, настоящей клубники! Лично я увидел — агонию! — отметил композитор.

Шоу-бизнес также раскритиковал советский и российский певец Лев Лещенко. По его мнению, всё это напоминает «кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости». Он добавил, что не является ханжой, что иногда можно «выругаться матом». Но сперва нужно стать достойным, знаменитым артистом, сделавшим и сказавшим «всё возможное», после чего останется лишь использовать нецензурную брань.

Премия МУЗ-ТВ в 2021-м стала, пожалуй, одной из самых скандальных за прошедшие годы: шокирующий образ блогера Дани Милохина в костюме интерсекс-человека и Игорь Синяк в чёрном женском платье. Кроме того, поклонников удивили рэпер Дава и Филипп Киркоров, которые появились на премии в свадебных фраках в окружении 10 голых мужчин.

Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о скандале с ЛГБТ-пропагандой вокруг премии МУЗ-ТВ. В беседе с РЕН ТВ он заявил, что произошедшее на красной дорожке связано с «потаканием детским шалостям». Шоумен считает, что это связано со стремлением к подражанию западным ценностям.