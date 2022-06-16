Фадеев назвал имена звезд, которые сбежали из России

Фото: vk.com/bgofficial

Певец Борис Гребенщиков

Музыкальный критик Александр Фадеев перечислил имена звезд, которые недавно покинули Россию. Всего он назвал семь имен и уточнил, что все они негативно высказывались о проведении специальной военной операции на Украине, передает Solenka.info.

В список покинувших Россию звезд вошли журналист Кирилл Мартынов, блогер Илья Варламов, актеры Ксения Раппопорт и Александр Молочников, режиссеры Владимир Мерзоев и Александр Роднянский, певец Борис Гребенщиков.

Фадеев напомнил о существовании портала «Предатели», который создали сотрудники Комитета защиты национальных интересов России. На сайте опубликованы имена покинувших Россию звезд, «трусов» и «предателей», а также лиц, которые причастны к притеснению жителей Донбасса.

На портале уже есть имена комика Максима Галкина, который сейчас находится в Израиле, актрисы Чулпан Хаматовой. Также там опубликованы имена тех, кто осудил специальную операцию на Украине: Ксения Собчак, Иван Ургант, Андрей Макаревич и другие.

Ранее стало известно, что российский режиссер Никита Михалков назвал звезд, которые покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине, врагами. Об этом он сообщил на телеканале «Россия 1» в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».