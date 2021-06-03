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«Фабрикантка» Юлианна Караулова родила первенца

23:49, 03 июня 2021
Юлианна Караулова Юлианна Караулова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-солистка «Фабрики звёзд» Юлианна Караулова впервые стала мамой в 33 года. Своего первенца она родила в одной из лучших столичных клиник «Мать и дитя».

Радостным событием участница пятой «Фабрики звёзд» поделилась в Instagram, опубликовав фото с младенцем.

Самый важный момент в моей жизни. И самый особенный человек! Спасибо, что выбрал нас, мой невероятный мальчик! Мы с папой не подведём! — подписала фото из роддома артистка.

Сына Юлианна Караулова родила от своего избранника — саунд-продюсера Андрея Чернова, с которым артистка помолвлена, но пока так и не вступила в брак. Счастливый папа сообщил, что ребёнка назовут Александром.

Добро пожаловать в этот мир, Алекс, Александр или Александр Андреевич. Я полюбил тебя с того момента, как узнал о твоем существовании. Мы часть тебя и ты часть нас. Когда ты подрастёшь и прочитаешь этот пост, знай, мы любим тебя безмерно, всегда и везде! Расти здоровым и счастливым! Пускай этот мир так же будет любить тебя! В добрый путь! — написал Чернов.

Юлианна Караулова после «Фабрики звёзд» выступала в составе группы 5sta Family, последние несколько лет она строит сольную карьеру. Продюсирует певицу Яна Рудковская.

Как сообщалось ранее, певица Юлианна Караулова сообщила в сторис Instagram о своей беременности. Рассказать радостную новость артистка решила оригинальным способом: она записала новый клип, в конце которого предстала с округлившимся животиком.

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