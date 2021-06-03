«Фабрикантка» Юлианна Караулова родила первенца

Экс-солистка «Фабрики звёзд» Юлианна Караулова впервые стала мамой в 33 года. Своего первенца она родила в одной из лучших столичных клиник «Мать и дитя».
Радостным событием участница пятой «Фабрики звёзд» поделилась в Instagram, опубликовав фото с младенцем.
Самый важный момент в моей жизни. И самый особенный человек! Спасибо, что выбрал нас, мой невероятный мальчик! Мы с папой не подведём! — подписала фото из роддома артистка.
Сына Юлианна Караулова родила от своего избранника — саунд-продюсера Андрея Чернова, с которым артистка помолвлена, но пока так и не вступила в брак. Счастливый папа сообщил, что ребёнка назовут Александром.
Добро пожаловать в этот мир, Алекс, Александр или Александр Андреевич. Я полюбил тебя с того момента, как узнал о твоем существовании. Мы часть тебя и ты часть нас. Когда ты подрастёшь и прочитаешь этот пост, знай, мы любим тебя безмерно, всегда и везде! Расти здоровым и счастливым! Пускай этот мир так же будет любить тебя! В добрый путь! — написал Чернов.
Юлианна Караулова после «Фабрики звёзд» выступала в составе группы 5sta Family, последние несколько лет она строит сольную карьеру. Продюсирует певицу Яна Рудковская.
Как сообщалось ранее, певица Юлианна Караулова сообщила в сторис Instagram о своей беременности. Рассказать радостную новость артистка решила оригинальным способом: она записала новый клип, в конце которого предстала с округлившимся животиком.